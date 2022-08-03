Жених (фильм, 2016) смотреть онлайн

Как немец в Россию 9 мая приезжал жениться на русской красавице Алене, с которой они познакомились в Берлине. Счастливая пара едет в деревню — знакомиться с родственниками невесты. Однако туда же приезжает и бывший муж Алены — Толя, который неожиданно решил вернуть жену...

