Жених (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.92016, Жених
Комедия, Мелодрама88 мин18+
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О фильме
Как немец в Россию 9 мая приезжал жениться на русской красавице Алене, с которой они познакомились в Берлине. Счастливая пара едет в деревню — знакомиться с родственниками невесты. Однако туда же приезжает и бывший муж Алены — Толя, который неожиданно решил вернуть жену...
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.2 IMDb
- Режиссёр
Александр
Незлобин
- Актёр
Сергей
Светлаков
- ОКАктриса
Ольга
Картункова
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Филипп
Рейнхардт
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- Актёр
Георгий
Дронов
- Актёр
Александр
Демидов
- ДНАктёр
Дмитрий
Никулин
- НПАктриса
Наталья
Паршенкова
- Актёр
Магомед
Муртазаалиев
- Сценарист
Александр
Незлобин
- Сценарист
Сергей
Светлаков
- Продюсер
Сергей
Светлаков
- ПАПродюсер
Полина
Арустамова
- АППродюсер
Александр
Прокудин
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- АТХудожница
Агнесса
Ткачёва
- ИШМонтажёр
Игорь
Шелюк
- Монтажёр
Александр
Незлобин
- ИООператор
Илья
Овсенев
- АСКомпозитор
Антон
Силаев