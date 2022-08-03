Жених
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Жених (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.92016, Жених
Комедия, Мелодрама88 мин18+

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О фильме

Как немец в Россию 9 мая приезжал жениться на русской красавице Алене, с которой они познакомились в Берлине. Счастливая пара едет в деревню — знакомиться с родственниками невесты. Однако туда же приезжает и бывший муж Алены — Толя, который неожиданно решил вернуть жену...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жених»