Жажда смерти (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Death Wish
Боевик, Триллер102 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Ежедневно хирург Пол Керси вытаскивает с того света жертв разбоя, охватившего город. Однажды зло врывается в дом самого Пола – бандиты нападают на его жену и дочь. Первая умирает, вторая оказывается в коме. Жажда мести заставляет врача отбросить профессиональный гуманизм и вершить самосуд.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Элай
Рот
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- Актриса
Элизабет
Шу
- КМАктриса
Камила
Морроун
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- Актёр
Бо
Напп
- КЭАктриса
Кимберли
Элиз
- ЛКАктёр
Лен
Кариу
- ДКАктёр
Джек
Кеси
- РДАктёр
Ронни
Джин Блевинс
- ДКСценарист
Джо
Карнахан
- УМСценарист
Уенделл
Майес
- БГСценарист
Брайан
Гарфилд
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- МКПродюсер
Марк
Котон
- СДПродюсер
Стивен
Дж. Идс
- ИХПродюсер
Илона
Херцберг
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- ИВМонтажёр
Ивонн
Валдез
- РСОператор
Рогир
Стофферс
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон