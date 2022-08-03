Жажда смерти (фильм, 2018) смотреть онлайн

Жажда смерти
2018, Death Wish
Боевик, Триллер102 мин18+

О фильме

Ежедневно хирург Пол Керси вытаскивает с того света жертв разбоя, охватившего город. Однажды зло врывается в дом самого Пола – бандиты нападают на его жену и дочь. Первая умирает, вторая оказывается в коме. Жажда мести заставляет врача отбросить профессиональный гуманизм и вершить самосуд.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

