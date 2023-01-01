Жанна Дюбарри
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Жанна Дюбарри
9.42023, Jeanne du Barry
Драмы, Исторические112 мин18+

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Жанна Дюбарри (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Франция, XVIII век. Простолюдинка Жанна Бекю поднимается по парижской социальной лестнице через постели аристократов, в числе которых граф Дюбарри и маршал Ришелье. С помощью покровителей она добирается до самого верха: на нее обращает внимание уже немолодой, но любвеобильный король Людовик XV. Жанна, для проформы выданная замуж за Дюбарри, становится фавориткой монарха, вызывая своим прошлым сложные чувства у придворных и особенно раздражая королевскую семью.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жанна Дюбарри»

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