9.42023, Jeanne du Barry
Драмы, Исторические112 мин18+
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Жанна Дюбарри (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Франция, XVIII век. Простолюдинка Жанна Бекю поднимается по парижской социальной лестнице через постели аристократов, в числе которых граф Дюбарри и маршал Ришелье. С помощью покровителей она добирается до самого верха: на нее обращает внимание уже немолодой, но любвеобильный король Людовик XV. Жанна, для проформы выданная замуж за Дюбарри, становится фавориткой монарха, вызывая своим прошлым сложные чувства у придворных и особенно раздражая королевскую семью.
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Информация
СтранаФранция
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МРежиссёр
Майвенн
- МАктриса
Майвенн
- Актёр
Джонни
Депп
- ССАктёр
Станислас
Станич
- Актёр
Бенжамен
Лаверн
- Актёр
Пьер
Ришар
- РРАктёр
Робен
Ренуччи
- МБАктриса
Марианн
Басле
- КШАктриса
Каролин
Шаньоллю
- МПАктёр
Мельвиль
Пупо
- ПГАктёр
Паскаль
Греггори
- МСценарист
Майвенн
- ТЛСценарист
Тедди
Лусси-Модесте
- НЛСценарист
Николя
Ливекки
- ПКПродюсер
Паскаль
Кошето
- ГСПродюсер
Грегуар
Сорла
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- Продюсер
Д�жонни
Депп
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ЮДХудожник
Юрген
Дёринг
- Оператор
Лоран
Дайян
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек