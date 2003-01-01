Земное ядро
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Земное ядро

Земное ядро (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.02003, The Core
Фантастика, Боевики129 мин12+

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Сюжет

Геофизик Джош Кийз сделал шокирующее открытие: ядро земли перестало вращаться. Электромагнитное поле нашей планеты разрушается, и скоро Земля погибнет. Есть лишь одна надежда: Кийз с командой первоклассных ученых должен отправится в экспедицию к остановившемуся ядру на уникальном термостойком корабле, чтобы взорвать ядерный заряд. Этот взрыв должен будет заставить вращаться злополучное ядро. Путешествие к центру Земли начинается!

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Земное ядро»

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