Завтра не умрет никогда (фильм, 1997) смотреть онлайн
9.01997, Tomorrow Never Dies
Боевик, Триллер114 мин12+
О фильме
Медиамагнат Элиот Карвер хочет присоединить Китай к своей глобальной телекоммуникационной империи и готов даже спровоцировать третью мировую войну. Чтобы предотвратить катастрофу, Бонда вовремя снабжают новыми высокотехнологичными разработками из шпионских лабораторий.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Споттисвуд
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актёр
Джонатан
Прайс
- Актриса
Мишель
Йео
- ТХАктриса
Тери
Хэтчер
- РДАктёр
Рики
Джей
- ГОАктёр
Гёц
Отто
- ДДАктёр
Джо
Дон Бейкер
- ВСАктёр
Винсент
Скьявелли
- Актриса
Джуди
Денч
- ДЛАктёр
Десмонд
Ллевелин
- БФСценарист
Брюс
Файрстин
- ЯФСценарист
Ян
Флеминг
- Продюсер
Барбара
Брокколи
- МДПродюсер
Майкл
Дж. Уилсон
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- ДМХудожник
Джиллз
Мастерс
- ССХудожник
Стивен
Скотт
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- ПЯХудожник
Питер
Янг
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд