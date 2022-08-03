Затура: Космическое приключение (фильм, 2005) смотреть онлайн
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О фильме
Семейный фантастический фильм «Затура: Космическое приключение» — история о том, как старая настольная игра превращает дом в космический корабль и заставляет братьев забыть о ссорах.
Братья Дэнни и Уолтер находят в подвале коробку с игрой «Затура» и по очереди делают ходы, не читая предупреждений. Но вдруг реальность начинает меняться в зависимости от того, что происходит на игровом поле: дом покидает Землю, за окнами пролетают астероиды, а в жилище пытаются прорваться агрессивные рептилоиды. Старшая сестра Лиза поначалу уверена, что все это детские выдумки, но быстро становится заложницей правил и погружается в криосон. Теперь Дэнни и Уолтеру нужно придумать, как вернуться на родную планету, но сделать это непросто, ведь мальчишки никак не хотят договориться между собой.
Смотреть «Затура: Космическое приключение» 2005 года стоит ради чистого приключения — динамичного, изобретательного и понятного. И если вы готовы принять все игровые условности, картина вам наверняка понравится.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Фавро
- ДБАктёр
Джона
Бобо
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- Актёр
Дэкс
Шепард
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Тим
Роббинс
- ФОАктёр
Фрэнк
Оз
- ДААктёр
Джон
Александр
- ДМАктёр
Дерек
Мирс
- Актёр
Дуглас
Тейт
- ДБАктёр
Джо
Букаро III
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- ДКСценарист
Джон
Кэмпс
- КВСценарист
Крис
Ван Оллсбёрг
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- СКПродюсер
Скотт
Крупф
- Продюсер
Уильям
Тейтлер
- ПБПродюсер
Питер
Биллингсли
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- АСАктёр дубляжа
Антон
Смола
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ЭИАктриса дубляжа
Эльвира
Ишмуратова
- НСАктёр дубляжа
Николай
Смирнов
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- ЛДХудожница
Лаура
Джин Шеннон
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни