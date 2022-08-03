Семейный фантастический фильм «Затура: Космическое приключение» — история о том, как старая настольная игра превращает дом в космический корабль и заставляет братьев забыть о ссорах.



Братья Дэнни и Уолтер находят в подвале коробку с игрой «Затура» и по очереди делают ходы, не читая предупреждений. Но вдруг реальность начинает меняться в зависимости от того, что происходит на игровом поле: дом покидает Землю, за окнами пролетают астероиды, а в жилище пытаются прорваться агрессивные рептилоиды. Старшая сестра Лиза поначалу уверена, что все это детские выдумки, но быстро становится заложницей правил и погружается в криосон. Теперь Дэнни и Уолтеру нужно придумать, как вернуться на родную планету, но сделать это непросто, ведь мальчишки никак не хотят договориться между собой.



Смотреть «Затура: Космическое приключение» 2005 года стоит ради чистого приключения — динамичного, изобретательного и понятного. И если вы готовы принять все игровые условности, картина вам наверняка понравится.

