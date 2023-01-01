Биография

Дуглас Тейт – актер, каскадер, режиссер, сценарист, продюсер, монтажер, родился 17 декабря 1978 года. Фильмография насчитывает более 80 кинокартин и сериалов. В школьные годы будущий актер занимался спортом, участвовал в театральных постановках и шоу, где он играл монстра Франкенштейна. Благодаря увлечению баскетболом и атлетическому телосложению Тейт получил возможность поучаствовать в рекламных роликах спортивных брендов. Карьеру в кинематографе начал с ролей в сериалах. Первым фильмом Дугласа Тейта стала многосерийная мелодрама «Все мои дети». Затем актер участвовал в съемках сериалов «Молодые и дерзкие», «Повисшее время», «Сабрина – маленькая принцесса». В 2009 году Тейт участвовал в качестве каскадера в приключенческом фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». В том же году он снялся в кинокартинах «Затерянный мир» и «Звездный путь». Одну из ролей Дуглас Тейт исполнил в короткометражной драме «24: Одиночка». В 2019 году участвовал в проектах «Хеллбой» и «Проклятие Аннабель 3». Тейт спродюсировал и снял две кинокартины («Locked 4 Life», «The Haunt»). Актер женат на своей коллеге Исабель Куэва, детей в семье нет. Дуглас Тейт ведет страницу в Instagram.