Затащи меня в Ад
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Затащи меня в Ад

Затащи меня в Ад (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.12009, Drag Me to Hell
Ужасы, Комедии94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Кристина Браун живет в Лос-Анжелесе, работает в банке, у нее обаятельный и любящий бойфренд. Все складывается хорошо и, казалось, что жизнь удалась…, но только до тех пор, пока в банке не появляется некая миссис Гануш. Жизнь девушки превращается в непрерывный кошмар.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Ужасы, Фэнтези

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Затащи меня в Ад»

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