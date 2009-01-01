Затащи меня в Ад (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.12009, Drag Me to Hell
Ужасы, Комедии94 мин18+
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Сюжет
Кристина Браун живет в Лос-Анжелесе, работает в банке, у нее обаятельный и любящий бойфренд. Все складывается хорошо и, казалось, что жизнь удалась…, но только до тех пор, пока в банке не появляется некая миссис Гануш. Жизнь девушки превращается в непрерывный кошмар.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Сэм
Рэйми
- ЭЛАктриса
Элисон
Ломан
- Актёр
Джастин
Лонг
- ЛРАктриса
Лорна
Рэвер
- ДРАктёр
Дилип
Рао
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- АБАктриса
Адриана
Барраса
- ЧРАктёр
Челси
Росс
- РЛАктёр
Регги
Ли
- МЧАктриса
Молли
Чик
- БНАктриса
Бояна
Новакович
- Сценарист
Сэм
Рэйми
- АРСценарист
Айван
Рэйми
- ГКПродюсер
Грант
Кертис
- Продюсер
Роб
Таперт
- Продюсер
Джошуа
Донен
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- ДДХудожник
Дон
Дайэрс
- БММонтажёр
Боб
Муравски
- ПДОператор
Питер
Диминг
- Композитор
Кристофер
Янг