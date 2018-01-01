Wink
Фильмы
Запрещенный прием
Актёры и съёмочная группа фильма «Запрещенный прием»

Актёры и съёмочная группа фильма «Запрещенный прием»

Режиссёры

Зак Снайдер

Зак Снайдер

Zack Snyder
Режиссёр

Актёры

Эмили Браунинг

Эмили Браунинг

Emily Browning
АктрисаBabydoll
Эбби Корниш

Эбби Корниш

Abbie Cornish
АктрисаSweet Pea
Джена Мэлоун

Джена Мэлоун

Jena Malone
АктрисаRocket
Ванесса Энн Хадженс

Ванесса Энн Хадженс

Vanessa Anne Hudgens
АктрисаBlondie
Джейми Чон

Джейми Чон

Jamie Chung
АктрисаAmber
Карла Гуджино

Карла Гуджино

Carla Gugino
АктрисаDr. Vera Gorski
Оскар Айзек

Оскар Айзек

Oscar Isaac
АктёрBlue Jones
Джон Хэмм

Джон Хэмм

Jon Hamm
АктёрHigh Roller / Doctor
Скотт Гленн

Скотт Гленн

Scott Glenn
АктёрWise Man
Ричард Цетрон

Ричард Цетрон

Richard Cetrone
АктёрCJ

Сценаристы

Стив Шибуя

Стив Шибуя

Steve Shibuya
Сценарист
Зак Снайдер

Зак Снайдер

Zack Snyder
Сценарист

Продюсеры

Уэсли Коллер

Уэсли Коллер

Wesley Coller
Продюсер
Кристофер ДеФариа

Кристофер ДеФариа

Christopher DeFaria
Продюсер
Уильям Фэй

Уильям Фэй

William Fay
Продюсер
Джон Дж. Джашни

Джон Дж. Джашни

Jon Jashni
Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Иващенко

Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Александра Фатхи

Александра Фатхи

Актриса дубляжа
Василиса Воронина

Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Наталия Франкова

Наталия Франкова

Актриса дубляжа
Вероника Саркисова

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа

Художники

Тодд Чернявски

Тодд Чернявски

Todd Cherniawsky
Художник
Майкл Уилкинсон

Майкл Уилкинсон

Michael Wilkinson
Художник
Джим Эриксон

Джим Эриксон

Jim Erickson
Художник

Монтажёры

Уильям Хой

Уильям Хой

William Hoy
Монтажёр

Операторы

Ларри Фон

Ларри Фон

Larry Fong
Оператор

Композиторы

Тайлер Бейтс

Тайлер Бейтс

Tyler Bates
Композитор
Мариус Де Фриз

Мариус Де Фриз

Marius De Vries
Композитор