Заповедник
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Заповедник

Заповедник (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.02018, Заповедник
Комедии103 мин18+

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Сюжет

Неудачливый рок-гитарист Константин пытается заглушить депрессию алкоголем, из-за чего к творческой нереализованности добавляются семейные проблемы ― жена решает уехать от него на ПМЖ в Канаду. Чтобы не сойти с ума, герой устраивается экскурсоводом в музей-заповедник «Михайловское».

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заповедник»

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