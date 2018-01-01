Заповедник (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Неудачливый рок-гитарист Константин пытается заглушить депрессию алкоголем, из-за чего к творческой нереализованности добавляются семейные проблемы ― жена решает уехать от него на ПМЖ в Канаду. Чтобы не сойти с ума, герой устраивается экскурсоводом в музей-заповедник «Михайловское».



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