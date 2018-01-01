Заповедник (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.02018, Заповедник
Комедии103 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Неудачливый рок-гитарист Константин пытается заглушить депрессию алкоголем, из-за чего к творческой нереализованности добавляются семейные проблемы ― жена решает уехать от него на ПМЖ в Канаду. Чтобы не сойти с ума, герой устраивается экскурсоводом в музей-заповедник «Михайловское».
Заповедник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.1 IMDb
- Режиссёр
Анна
Матисон
- Актёр
Сергей
Безруков
- ЕКАктриса
Евгения
Крегжде
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Гоша
Куценко
- АСАктёр
Александр
Семчев
- СВАктёр
Сергей
Вершинин
- Актёр
Виктор
Бычков
- СЕАктриса
Софья
Евстигнеева
- МБАктриса
Мария
Богданович
- НКАктриса
Наталья
Качалкина
- Сценарист
Анна
Матисон
- ТЭСценарист
Тимур
Эзугбая
- СДСценарист
Сергей
Довлатов
- Продюсер
Сергей
Безруков
- МКПродюсер
Мария
Карнеева
- НЛПродюсер
Наталия
Лаврова
- ЯПХудожница
Яна
Павлидис
- Монтажёр
Анна
Матисон
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- ТЭКомпозитор
Тимур
Эзугбая