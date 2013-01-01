Замкнутая цепь (фильм, 2013) смотреть онлайн

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Детективный триллер «Замкнутая цепь» посвящен одной из актуальнейших тем современности – тотальному контролю спецслужб над людьми. Если вас будоражат теории заговоров, не отказывайте себе в удовольствии посмотреть эту увлекательную картину онлайн и в хорошем качестве.



В Великобритании происходит страшный терракт, повлекший множество человеческих жертв. Власти задействуют лучших профессионалов, чтобы найти преступников, и вскоре задерживают подозреваемого. Адвокат, назначенный защищать обвиняемого, погибает при странных обстоятельствах. Тогда мужчине выписывают общественного правозащитника и специалиста по секретным делам. Адвокаты Мартин (Эрик Бана) и Клодия (Ребекка Холл), ранее состоявшие в романтических отношениях, с головой уходят в поиск деталей преступления и постепенно понимают, что к терракту причастны спецслужбы Великобритании. Раскрыть многолетний заговор высших эшелонов власти – задача практически невыполнимая, и тучи над нашими отважными героями начинают сгущаться. Теперь адвокатам придется защищать не только своего ложно обвиненного подопечного, но и друг друга. Приведет ли это к возобновлению романа между Мартином и Клодией, и удастся ли им выжить в борьбе с госмашиной, вы узнаете, посмотрев фильм Джона Краули «Замкнутая цепь» онлайн и абсолютно бесплатно.



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