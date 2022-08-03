Заложник смерти (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Afterwards
Триллер, Драма103 мин18+
О фильме
Натан, влиятельный нью-йоркский адвокат, тяжело переживает расставание со своей возлюбленной Клэр. Дело принимает странный оборот, когда в жизни Натана появляется таинственный доктор Кей. По словам Кея, он способен видеть будущее, а особенно сильно он ощущает будущую смерть.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЖБРежиссёр
Жиль
Бурдо
- Актёр
Ромен
Дюрис
- Актёр
Джон
Малкович
- Актриса
Эванджелин
Лилли
- ПБАктриса
Паскаль
Бюссьер
- СВАктриса
Сара
Вайсгласс
- РТАктёр
Рис
Томпсон
- БВАктёр
Бруно
Вердони
- ДГАктриса
Джоан
Грегсон
- МКАктёр
Марк
Камачо
- РУАктёр
Робин
Уилкок
- МССценарист
Мишель
Спиноза
- ЖБСценарист
Жиль
Бурдо
- ГМСценарист
Гийом
Мюссо
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- КЛПродюсер
Кристиан
Лярош
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- УИАктриса дубляжа
Ульяна
Иващенко
- МДХудожник
Марио
Давиньон
- МЛОператор
Марк
Ли Пинбин
- АДКомпозитор
Александр
Деспла