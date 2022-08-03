Заложник смерти
Wink
Фильмы
Заложник смерти

Заложник смерти (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Afterwards
Триллер, Драма103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Натан, влиятельный нью-йоркский адвокат, тяжело переживает расставание со своей возлюбленной Клэр. Дело принимает странный оборот, когда в жизни Натана появляется таинственный доктор Кей. По словам Кея, он способен видеть будущее, а особенно сильно он ощущает будущую смерть.

Страна
Канада, Франция, Германия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заложник смерти»