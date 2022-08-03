Заложник смерти (фильм, 2008) смотреть онлайн

Натан, влиятельный нью-йоркский адвокат, тяжело переживает расставание со своей возлюбленной Клэр. Дело принимает странный оборот, когда в жизни Натана появляется таинственный доктор Кей. По словам Кея, он способен видеть будущее, а особенно сильно он ощущает будущую смерть.

