После того, как наемные убийцы Рэй и Кен запороли в Лондоне важное задание, их злобный шеф Гарри приказывает им отправиться в Брюгге и не высовываться. Оказавшись в старинном бельгийском городке, Рэй от нечего делать флиртует с местной красоткой, пока Кен наслаждается жизнью и неожиданным отпуском. Кажется, ничто не предвещает беду в спокойном городе…

