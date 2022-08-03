Залечь на дно в Брюгге (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, In Bruges
Комедия, Криминал102 мин18+
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О фильме
После того, как наемные убийцы Рэй и Кен запороли в Лондоне важное задание, их злобный шеф Гарри приказывает им отправиться в Брюгге и не высовываться. Оказавшись в старинном бельгийском городке, Рэй от нечего делать флиртует с местной красоткой, пока Кен наслаждается жизнью и неожиданным отпуском. Кажется, ничто не предвещает беду в спокойном городе…
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ММРежиссёр
Мартин
Макдона
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актёр
Рэйф
Файнс
- КПАктриса
Клеманс
Поэзи
- ДПАктёр
Джордан
Прентис
- ЭБАктриса
Элизабет
Беррингтон
- ТРАктриса
Текла
Рютен
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- РБАктёр
Руди
Бломм
- Актриса
Анна
Маделей
- ММСценарист
Мартин
Макдона
- ДБПродюсер
Джулия
Блэкман
- ГБПродюсер
Грэм
Бродбент
- ПЧПродюсер
Питер
Чернин
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Котов
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- АЛХудожница
Анна
Линч-Робинсон
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- ЭБОператор
Эйгил
Брилд
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл