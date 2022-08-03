Залечь на дно в Брюгге
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Залечь на дно в Брюгге

Залечь на дно в Брюгге (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, In Bruges
Комедия, Криминал102 мин18+

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О фильме

После того, как наемные убийцы Рэй и Кен запороли в Лондоне важное задание, их злобный шеф Гарри приказывает им отправиться в Брюгге и не высовываться. Оказавшись в старинном бельгийском городке, Рэй от нечего делать флиртует с местной красоткой, пока Кен наслаждается жизнью и неожиданным отпуском. Кажется, ничто не предвещает беду в спокойном городе…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Залечь на дно в Брюгге»