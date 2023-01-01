Биография

Анна Маделей – британская актриса. Родилась в Лондоне 8 марта 1976 г. Детство актрисы Анны Маделей прошло на сцене. Впервые она стала выступать во время учебы в колледже, а после специально поступила в Центральную школу речи и драматургии. Вместе с Королевской Шекспировского труппой она выступала два сезона: 2001/2002 и 2003/2004 гг. В кино снималась с 1986 г. В 2006 г. ее приглашают для съемок в проектах телеканала «BBC». На счету актрисы съемки в нашумевших сериалах и кинолентах. Так, она сыграла, будучи совсем юной девочкой (9 лет), в одном из эпизодов знаменитого сериала «Пуаро» (1989-2013 гг.). Всего же в ее фильмографии насчитывается свыше 50 различных ролей второго плана, эпизодов и даже главных. Наиболее известны фильмы Анны Маделей: комедийный триллер «Залечь на дно в Брюгге» (2007 г.), мелодрама «Разум и чувства» (2008 г.), криминальный сериал «Закон и порядок: Лондон» (2009-2014 гг.), фантастический сериал «Утопия» (2013-2014 гг.), криминальный сериал «Код убийцы» (2015 г.). Самыми значимыми стали роли Анны Маделей в следующих фильмах: главная роль в биографической драме «Секретная жизнь миссис Битон» (2006 г.), жена главного героя в драме «Патрик Мелроуз» (2018 г.).