Законы привлекательности
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Законы привлекательности

Законы привлекательности (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.22004, Laws of Attraction
Мелодрама, Комедия86 мин12+

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О фильме

Два успешных адвоката по бракоразводным делам, Дэниел Рафферти и Одри Вудс, представляя своих клиентов, нередко оказываются по разные стороны баррикад. Но встречи в зале судебных заседаний и за его пределами приводят к закономерному итогу — их ждет новое свидание в суде, но на этот раз им придется встать на место своих клиентов…

Страна
США, Великобритания, Германия, Ирландия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Законы привлекательности»