Законы привлекательности (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.22004, Laws of Attraction
Мелодрама, Комедия86 мин12+
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О фильме
Два успешных адвоката по бракоразводным делам, Дэниел Рафферти и Одри Вудс, представляя своих клиентов, нередко оказываются по разные стороны баррикад. Но встречи в зале судебных заседаний и за его пределами приводят к закономерному итогу — их ждет новое свидание в суде, но на этот раз им придется встать на место своих клиентов…
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ПХРежиссёр
Питер
Хауит
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Майкл
Шин
- Актриса
Паркер
Поузи
- ФФАктриса
Фрэнсис
Фишер
- НДАктриса
Нора
Данн
- ХЭАктриса
Хэзер
Энн Нёрнберг
- ДМАктёр
Джонни
Майерс
- МДАктёр
Майк
Дойл
- АХАктёр
Аллан
Хьюстон
- РХСценарист
Роберт
Харлинг
- АБСценарист
Алин
Брош МакКенна
- Продюсер
Бо
Ст. Клэр
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ЕВАктриса дубляжа
Елена
Войновская
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДБХудожница
Джоан
Бергин
- МСХудожник
Майкл
Сейртон
- ТЛМонтажёр
Тони
Лосон
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр