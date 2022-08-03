Законы привлекательности (фильм, 2004) смотреть онлайн

Два успешных адвоката по бракоразводным делам, Дэниел Рафферти и Одри Вудс, представляя своих клиентов, нередко оказываются по разные стороны баррикад. Но встречи в зале судебных заседаний и за его пределами приводят к закономерному итогу — их ждет новое свидание в суде, но на этот раз им придется встать на место своих клиентов…

