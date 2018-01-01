Wink
Законный брак
Актёры и съёмочная группа фильма «Законный брак»

Актёры и съёмочная группа фильма «Законный брак»

Режиссёры

Альберт С. Мкртчян

Режиссёр

Актёры

Наталья Белохвостикова

АктрисаОльга Калинкина
Игорь Костолевский

АктёрИгорь Волошин
Альбина Матвеева

АктрисаФилатова
Эрнст Романов

АктёрВладимир Михайлович
Булат Окуджава

Актёрпассажир
Елена Санаева

Актрисасестра Игоря
Михаил Неганов

АктёрГолубев
Александр Шворин

АктёрКучевский
Владимир Седов

Актёрвоенком
Николай Прокопович

Актёрначальник ансамбля
Раднэр Муратов

Актёр
Лариса Белогурова

Актрисадевушка-милиционер
Игорь Кашинцев

Актёр
Наталья Наумова

Актриса
Валентина Ананьина

АктрисаКлавдия Ивановна
Тамара Совчи

Актриса
Л. Яннарова

Актриса
Зоя Степанова

Актриса
Валентин Печников

Актёр
Галина Шостко

Актриса
Анастасия Белова

Актриса
С. Беризова

Актриса
Н. Чеботарев

Актёр
Наталья Горленко

Актриса
Л. Ибрагимова

Актриса
Галина Комарова

Актриса
Петр Крылов

Актёр
Владимир Кулешов

Актёр
Василий Маслаков

Актёр
Людмила Давыдова

Актрисаактриса
Вадим Александров

Актёр

Сценаристы

Афанасий Белов

Сценарист

Операторы

Михаил Коропцов

Оператор

Композиторы

Исаак Шварц

Композитор