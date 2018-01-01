Wink
Закон ночи
Актёры и съёмочная группа фильма «Закон ночи»

Режиссёры

Бен Аффлек

Ben Affleck
Режиссёр

Актёры

Бен Аффлек

Ben Affleck
АктёрJoe Coughlin
Крис Мессина

Chris Messina
АктёрDion Bartolo
Зои Салдана

Zoe Saldana
АктрисаGraciela
Сиенна Миллер

Sienna Miller
АктрисаEmma Gould
Крис Купер

Chris Cooper
АктёрChief Figgis
Эль Фаннинг

Elle Fanning
АктрисаLoretta Figgis
Брендан Глисон

Brendan Gleeson
АктёрThomas Coughlin
Мигель

Miguel
АктёрEsteban Suarez (в титрах: Miguel J. Pimentel)
Ремо Джироне

Remo Girone
АктёрMaso Pescatore
Роберт Гленистер

Robert Glenister
АктёрAlbert White

Сценаристы

Бен Аффлек

Ben Affleck
Сценарист
Деннис Лихейн

Dennis Lehane
Сценарист

Продюсеры

Бен Аффлек

Ben Affleck
Продюсер
Мэдисон Эйнли

Madison Ainley
Продюсер
Крис Бригэм

Chris Brigham
Продюсер
Чай Картер

Chay Carter
Продюсер

Актёры дубляжа

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа

Художники

Криста Манро

Christa Munro
Художница
Жаклин Уэст

Jacqueline West
Художница
Нэнси Хэй

Nancy Haigh
Художница

Монтажёры

Уильям Голденберг

William Goldenberg
Монтажёр

Операторы

Роберт Ричардсон

Robert Richardson
Оператор

Композиторы

Гарри Грегсон-Уильямс

Harry Gregson-Williams
Композитор