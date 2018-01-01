Биография

Мигель — американский певец, автор песен и музыкальный продюсер. Оба родителя Мигеля — большие поклонники музыки. Отец предпочитал классический рок, хип-хоп, джаз и фанк, а мать — ритм-н-блюз. Вдохновляясь непохожими музыкальными вкусами родителей, Мигель пришел к идее того, что хочет связать свою жизнь с творчеством. Еще подростком он начал сочинять песни и записывать их на бытовой магнитофон. В старшей школе пошел работать на студию звукозаписи, после чего подписал с ней контракт в качестве исполнителя. После получения широкой известности неоднократно снимался в ТВ-шоу, срежиссировал собственный музыкальный клип. Один из треков Мигеля в дуэте с Наталией Лафуркаде — «Remember Me» — вошел в саундтрек мультфильма «Тайна Коко» и позже был исполнен на церемонии вручения премии Оскар.