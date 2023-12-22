Заговор (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Министр финансов США просит бывшего сотрудника Уолл-стрит помочь в отражении кибератаки, угрожающей уничтожить американскую экономику. Он с помощью жены привлекает команду неудачников и готовит их к спасению мира от экономического коллапса.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.2 IMDb
- АРРежиссёр
Арам
Раппапорт
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актриса
Минни
Драйвер
- Актриса
Аннасофия
Робб
- ДААктриса
Дианна
Агрон
- ММАктриса
Мэри
МакКормак
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- Актёр
Эд
Вествик
- Актёр
Джон
Легуизамо
- ДОАктёр
Джим
Ортлиб
- ШБАктёр
Шеннон
Браун
- АРСценарист
Арам
Раппапорт
- ГКПродюсер
Гэбриел
Кауэн
- КГПродюсер
Кристи
Гесчейдлер
- ИЛПродюсер
Исаак
ЛаМель
- АБХудожница
Аманда
Бриттон
- НГХудожница
Надя
Гарофало
- АРМонтажёр
Арам
Раппапорт
- МТОператор
Мэтт
Турве
- ГМКомпозитор
Гай
Мун