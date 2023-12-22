Заговор
Wink
Фильмы
Заговор
6.82017, Jekyll Island
Триллер, Криминал84 мин18+

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Заговор (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Министр финансов США просит бывшего сотрудника Уолл-стрит помочь в отражении кибератаки, угрожающей уничтожить американскую экономику. Он с помощью жены привлекает команду неудачников и готовит их к спасению мира от экономического коллапса.

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заговор»