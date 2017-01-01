За пропастью во ржи
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За пропастью во ржи

За пропастью во ржи (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Rebel in the Rye
Драмы104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Главному герою предстоит испытать разочарование в любви, пройти через ужасы Второй мировой войны и написать одну из самых важных книг в американской литературе.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «За пропастью во ржи»

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