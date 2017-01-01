За пропастью во ржи (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Rebel in the Rye
Драмы104 мин18+
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Сюжет
Главному герою предстоит испытать разочарование в любви, пройти через ужасы Второй мировой войны и написать одну из самых важных книг в американской литературе.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДСРежиссёр
Дэнни
Стронг
- Актёр
Николас
Холт
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актёр
Виктор
Гарбер
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актриса
Зои
Дойч
- Актриса
Люси
Бойнтон
- БДАктёр
Брайан
Д’Арси Джеймс
- ЭБАктёр
Эрик
Богосян
- БУАктёр
Бернард
Уайт
- ДМАктёр
Джефферсон
Мейс
- ДССценарист
Дэнни
Стронг
- БКПродюсер
Брюс
Коэн
- Продюсер
Тэд
Лакинбилл
- Продюсер
Трент
Лакинбилл
- ДШПродюсер
Джейсон
Шуман
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- ДКМонтажёр
Джозеф
Крингс
- Оператор
Крамер
Моргенто
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири