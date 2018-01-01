Wink
За прекрасных дам!
Актёры и съёмочная группа фильма «За прекрасных дам!»

Режиссёры

Анатолий Эйрамджан

Режиссёр

Актёры

Александр Панкратов-Чёрный

АктёрВиктор
Александр Абдулов

АктёрГена
Елена Цыплакова

АктрисаВероника
Ирина Шмелева

АктрисаЛюбовь
Ирина Розанова

АктрисаНадежда
Маргарита Сергеечева

АктрисаТатьяна
Сергей Степанченко

АктёрИгорь
Елена Аржаник

АктрисаИрина

Сценаристы

Анатолий Эйрамджан

Сценарист

Художники

Павел Каплевич

Художник

Операторы

Владимир Папян

Оператор