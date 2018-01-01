Wink
Фильмы
Язык нежности
Актёры и съёмочная группа фильма «Язык нежности»

Актёры и съёмочная группа фильма «Язык нежности»

Режиссёры

Джеймс Л. Брукс

Джеймс Л. Брукс

James L. Brooks
Режиссёр

Актёры

Ширли Маклейн

Ширли Маклейн

Shirley MacLaine
АктрисаAurora Greenway
Дебра Уингер

Дебра Уингер

Debra Winger
АктрисаEmma Horton
Джек Николсон

Джек Николсон

Jack Nicholson
АктёрGarrett Breedlove
Джефф Дэниелс

Джефф Дэниелс

Jeff Daniels
АктёрFlap Horton
Лиза Харт Кэрролл

Лиза Харт Кэрролл

Lisa Hart Carroll
АктрисаPatsy Clark
Джон Литгоу

Джон Литгоу

John Lithgow
АктёрSam Burns
Дэнни ДеВито

Дэнни ДеВито

Danny DeVito
АктёрVernon Dahlart
Бетти Кинг

Бетти Кинг

Betty King
АктрисаRosie Dunlop (в титрах: Betty R. King)
Хаклберри Фокс

Хаклберри Фокс

Huckleberry Fox
АктёрTeddy Horton
Трой Бишоп

Трой Бишоп

Troy Bishop
АктёрTommy Horton

Сценаристы

Джеймс Л. Брукс

Джеймс Л. Брукс

James L. Brooks
Сценарист
Лэрри МакМёртри

Лэрри МакМёртри

Larry McMurtry
Сценарист

Продюсеры

Джеймс Л. Брукс

Джеймс Л. Брукс

James L. Brooks
Продюсер
Пенни Финкелман Кокс

Пенни Финкелман Кокс

Penney Finkelman Cox
Продюсер
Мартин Джуроу

Мартин Джуроу

Martin Jurow
Продюсер

Художники

Харольд Микелсон

Харольд Микелсон

Harold Michelson
Художник
Кристи Зиа

Кристи Зиа

Kristi Zea
Художница

Монтажёры

Ричард Маркс

Ричард Маркс

Richard Marks
Монтажёр

Операторы

Анджей Бартковяк

Анджей Бартковяк

Andrzej Bartkowiak
Оператор

Композиторы

Майкл Гор

Майкл Гор

Michael Gore
Композитор