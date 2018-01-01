WinkФильмыЯзык нежностиАктёры и съёмочная группа фильма «Язык нежности»
Актёры и съёмочная группа фильма «Язык нежности»
Актёры
АктрисаAurora Greenway
Ширли МаклейнShirley MacLaine
АктрисаEmma Horton
Дебра УингерDebra Winger
АктёрGarrett Breedlove
Джек НиколсонJack Nicholson
АктёрFlap Horton
Джефф ДэниелсJeff Daniels
АктрисаPatsy Clark
Лиза Харт КэрроллLisa Hart Carroll
АктёрSam Burns
Джон ЛитгоуJohn Lithgow
АктёрVernon Dahlart
Дэнни ДеВитоDanny DeVito
АктрисаRosie Dunlop (в титрах: Betty R. King)
Бетти КингBetty King
АктёрTeddy Horton
Хаклберри ФоксHuckleberry Fox
АктёрTommy Horton