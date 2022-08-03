Аврора Гринуэй очень любит свою дочь Эмму, но не всегда это показывает. После того, как Аврора овдовела, ей пришлось воспитывать ребенка самой. Прошли годы, девочка выросла, вышла замуж и выпорхнула из родового гнезда. Теперь, когда Аврора осталась одна, ей и самой впору было бы подумать о своей личной жизни...



