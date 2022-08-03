Язык нежности (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Terms of Endearment
Драма, Комедия126 мин18+
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О фильме
Аврора Гринуэй очень любит свою дочь Эмму, но не всегда это показывает. После того, как Аврора овдовела, ей пришлось воспитывать ребенка самой. Прошли годы, девочка выросла, вышла замуж и выпорхнула из родового гнезда. Теперь, когда Аврора осталась одна, ей и самой впору было бы подумать о своей личной жизни...
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джеймс
Л. Брукс
- Актриса
Ширли
Маклейн
- Актриса
Дебра
Уингер
- Актёр
Джек
Николсон
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- ЛХАктриса
Лиза
Харт Кэрролл
- Актёр
Джон
Литгоу
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- БКАктриса
Бетти
Кинг
- ХФАктёр
Хаклберри
Фокс
- ТБАктёр
Трой
Бишоп
- ДЛСценарист
Джеймс
Л. Брукс
- ЛМСценарист
Лэрри
МакМёртри
- ДЛПродюсер
Джеймс
Л. Брукс
- ПФПродюсер
Пенни
Финкелман Кокс
- МДПродюсер
Мартин
Джуроу
- ХМХудожник
Харольд
Микелсон
- Художница
Кристи
Зиа
- РММонтажёр
Ричард
Маркс
- Оператор
Анджей
Бартковяк
- МГКомпозитор
Майкл
Гор