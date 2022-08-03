Язык нежности
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Язык нежности

Язык нежности (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, Terms of Endearment
Драма, Комедия126 мин18+

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О фильме

Аврора Гринуэй очень любит свою дочь Эмму, но не всегда это показывает. После того, как Аврора овдовела, ей пришлось воспитывать ребенка самой. Прошли годы, девочка выросла, вышла замуж и выпорхнула из родового гнезда. Теперь, когда Аврора осталась одна, ей и самой впору было бы подумать о своей личной жизни...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Язык нежности»