Явление (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.72012, The Apparition
Ужасы, Триллер79 мин18+
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О фильме
Келли и Бена преследует потусторонняя сущность, случайно вызванная во время парапсихологического эксперимента в университете. Страшное нечто питается их страхами и истязает их, куда бы они ни бежали. Последняя надежда молодых людей — эксперт по паранормальным явлениям...
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ТЛРежиссёр
Тодд
Линкольн
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актёр
Том
Фелтон
- ДГАктриса
Джулианна
Гуилл
- ЛПАктёр
Люк
Паскуалино
- АКАктриса
Анна
Кларк
- ТУАктёр
Тим
Уильямс
- МГАктриса
Мелисса
Голдберг
- ТЛСценарист
Тодд
Линкольн
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- ДАПродюсер
Дэниэл
Альтер
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ДШХудожник
Давид
Шойнеман
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- КАХудожница
Кимберли
Адамс-Гэллиган
- ДДХудожник
Даниэль
Дробни
- ДБМонтажёр
Джефф
Бетанкорт
- ТЭМонтажёр
Том
Элкинс
- ДПОператор
Дэниэл
Перл