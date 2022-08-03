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Явление (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.72012, The Apparition
Ужасы, Триллер79 мин18+

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О фильме

Келли и Бена преследует потусторонняя сущность, случайно вызванная во время парапсихологического эксперимента в университете. Страшное нечто питается их страхами и истязает их, куда бы они ни бежали. Последняя надежда молодых людей — эксперт по паранормальным явлениям...

Страна
США, Германия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Явление»