Явление (фильм, 2012) смотреть онлайн

Келли и Бена преследует потусторонняя сущность, случайно вызванная во время парапсихологического эксперимента в университете. Страшное нечто питается их страхами и истязает их, куда бы они ни бежали. Последняя надежда молодых людей — эксперт по паранормальным явлениям...

