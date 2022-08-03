Я знаю, кто убил меня
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Я знаю, кто убил меня

Я знаю, кто убил меня (фильм, 2007) смотреть онлайн

7.32007, I Know Who Killed Me
Триллер, Детектив101 мин18+

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О фильме

Молодую и талантливую девушку по имени Обри Флеминг похищает садист-убийца. Пробыв в заточении две недели, девушке удается бежать. Однако, когда она оказывается в безопасности, среди своих родных, она начинает утверждать, что Обри Флеминг по-прежнему находится в руках маньяка, а она сама вовсе не та, за кого они все ее принимают. И что на самом деле ее зовут Дакота Мосс.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я знаю, кто убил меня»