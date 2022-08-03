Я знаю, кто убил меня (фильм, 2007) смотреть онлайн
7.32007, I Know Who Killed Me
Триллер, Детектив101 мин18+
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О фильме
Молодую и талантливую девушку по имени Обри Флеминг похищает садист-убийца. Пробыв в заточении две недели, девушке удается бежать. Однако, когда она оказывается в безопасности, среди своих родных, она начинает утверждать, что Обри Флеминг по-прежнему находится в руках маньяка, а она сама вовсе не та, за кого они все ее принимают. И что на самом деле ее зовут Дакота Мосс.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.6 IMDb
- КСРежиссёр
Крис
Сивертсон
- Актриса
Линдси
Лохан
- Актриса
Джулия
Ормонд
- Актёр
Нил
Макдона
- Актёр
Брайан
Джерати
- СГАктёр
Спенсер
Гаррет
- ГБАктриса
Гарсель
Бове
- Актёр
Грегори
Итцин
- ТТАктёр
Томас
Тофел
- КМАктриса
Кенья
Мур
- ДСАктёр
Донован
Скотт
- ФМПродюсер
Фрэнк
Манкузо мл.
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЛДМонтажёр
Лоуренс
Джордан
- ДРОператор
Джон
Р. Леонетти
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили