Я знаю, кто убил меня (фильм, 2007) смотреть онлайн

Молодую и талантливую девушку по имени Обри Флеминг похищает садист-убийца. Пробыв в заточении две недели, девушке удается бежать. Однако, когда она оказывается в безопасности, среди своих родных, она начинает утверждать, что Обри Флеминг по-прежнему находится в руках маньяка, а она сама вовсе не та, за кого они все ее принимают. И что на самом деле ее зовут Дакота Мосс.

