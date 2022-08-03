Я – Сэм (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, I Am Sam
Драма126 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДНРежиссёр
Джесси
Нельсон
- Актёр
Шон
Пенн
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актриса
Дакота
Фаннинг
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актриса
Лоретта
Дивайн
- Актёр
Ричард
Шифф
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- БСАктёр
Брэд
Силверман
- ДРАктёр
Джозеф
Розенберг
- СДАктёр
Стэнли
ДеСантис
- КДСценарист
Кристин
Джонсон
- ДНСценарист
Джесси
Нельсон
- Продюсер
Маршалл
Херсковиц
- ДНПродюсер
Джесси
Нельсон
- РСПродюсер
Ричард
Соломон
- Продюсер
Эдвард
Цвик
- СДХудожница
Сьюзи
ДеСанто
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- РЧМонтажёр
Ричард
Чю
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл