Я – Сэм (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сэм Доусон, 40-летний мужчина с уровнем интеллекта 7-летнего ребeнка, работающий официантом. Ему трудно было бы выжить с такими данными, если бы не дочь, плод случайной связи. Местная социальная служба забрала еe у отца. Сэм хочет вернуть свою дочь.

