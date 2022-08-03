Я – Сэм
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Я – Сэм

Я – Сэм (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, I Am Sam
Драма126 мин18+

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О фильме

Сэм Доусон, 40-летний мужчина с уровнем интеллекта 7-летнего ребeнка, работающий официантом. Ему трудно было бы выжить с такими данными, если бы не дочь, плод случайной связи. Местная социальная служба забрала еe у отца. Сэм хочет вернуть свою дочь.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я – Сэм»