Я любить тебя буду, можно? (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм рассказывает о непростых любовных отношениях девушки Кати и ее избранника Вадима. Несмотря на то, что они уже давно живут вместе и все у них хорошо, в душе главную героиню не устраивает отсутствие кольца на ее пальце. Вадим же не видит особой важности в официальном оформлении их союза и однажды Катя решается уйти от него. До этого в Катю влюбляется журналист Сергей. Он настойчиво ухаживал за ней и даже признался в любви, но девушка уходит от Вадима не к нему.



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