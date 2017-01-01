Я любить тебя буду, можно? (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Я любить тебя буду, можно?
Мелодрамы52 мин12+
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Сюжет
Фильм рассказывает о непростых любовных отношениях девушки Кати и ее избранника Вадима. Несмотря на то, что они уже давно живут вместе и все у них хорошо, в душе главную героиню не устраивает отсутствие кольца на ее пальце. Вадим же не видит особой важности в официальном оформлении их союза и однажды Катя решается уйти от него. До этого в Катю влюбляется журналист Сергей. Он настойчиво ухаживал за ней и даже признался в любви, но девушка уходит от Вадима не к нему.
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Рейтинг
4.4 КиноПоиск
- МЕРежиссёр
Мария
Ефремова
- Актёр
Анатолий
Белый
- МЕАктриса
Мария
Ефремова
- Актёр
Андрей
Чадов
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актриса
Мария
Берсенева
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- Актриса
Елена
Захарова
- ММАктриса
Малена
Маяковская
- ДМАктёр
Дмитрий
Малашенко
- СКАктёр
Сергей
Канаев
- МЕСценарист
Мария
Ефремова
- МЕПродюсер
Мария
Ефремова
- НВПродюсер
Нина
Володина
- МДМонтажёр
Михаил
Доронин
- ВФОператор
Виктория
Фортунина
- АГОператор
Алексей
Гопша
- АРКомпозитор
Андрей
Романов