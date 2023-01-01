Взрыватель (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

1997 год. Гонконг — центр подделок. Русские террористы из спецслужб задумали операцию по глобальному шантажу США. Войдя в сговор с мафией, «гастролеры» из России напичкали миниатюрными дистанционными взрывателями поддельные товары — игрушки и джинсы, которые должны были попасть в Штаты.



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