Взрыватель (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.61998, Knock Off
Боевики87 мин18+
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Сюжет
1997 год. Гонконг — центр подделок. Русские террористы из спецслужб задумали операцию по глобальному шантажу США. Войдя в сговор с мафией, «гастролеры» из России напичкали миниатюрными дистанционными взрывателями поддельные товары — игрушки и джинсы, которые должны были попасть в Штаты.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Цуй
Харк
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- Актёр
Роб
Шнайдер
- ЛРАктриса
Лела
Рошон
- ПСАктёр
Пол
Сорвино
- КЛАктриса
Карман
Ли
- УВАктёр
Уаймэн
Вон
- ГЧАктёр
Глен
Чин
- МВАктёр
Майкл
Вон
- МЧАктёр
Мозес
Чан
- ЛЛАктриса
Линн
Лэнгдон
- СЕСценарист
Стив�ен
Е. де Соуза
- ШНПродюсер
Ши
Наньсунь
- Продюсер
Моше
Дайамант
- РФПродюсер
Рэймонд
Фанг
- ККПродюсер
Камель
Крифа
- Актёр дубляжа
Валерий
Ярёменко
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шува�лов
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ВЙХудожник
Вонг
Йинг
- УФХудожник
Уильям
Фан
- БЛХудожник
Бен
Люк
- КХМонтажёр
Крэйг
Хениган
- МММонтажёр
Марко
Мак
- АВОператор
Артур
Вон
- РМКомпозитор
Рон
Мэйл
- РМКомпозитор
Расселл
Мэйл