Взрослая неожиданность (фильм, 2008) смотреть онлайн

Денни бросает девушка. Разгневанный, он устраивает потасовку с офицером полиции и пытается угнать грузовик, за что попадает под суд. Приговор — 150 часов общественных работ по специальной программе, направленная на воспитание детей. А Может лучше в тюрьму?

