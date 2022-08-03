Wink
Взрослая неожиданность

Взрослая неожиданность (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Role Models
Комедия96 мин18+

О фильме

Денни бросает девушка. Разгневанный, он устраивает потасовку с офицером полиции и пытается угнать грузовик, за что попадает под суд. Приговор — 150 часов общественных работ по специальной программе, направленная на воспитание детей. А Может лучше в тюрьму?

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Взрослая неожиданность»