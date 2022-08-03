Взрослая дочь, или Тест на... (фильм, 2010) смотреть онлайн

Ему 37, ей — 17. Он еще молод и хорош собой, флиртует с ее однокурсницами, вызывая у дочери бурное негодование. Она приводит в дом своих поклонников, которые доводят отца до бешенства. И все же, отец и дочь любят и понимают друг друга. Но в жизни их маленькой семьи появляется неожиданный персонаж...

