Взрослая дочь, или Тест на...
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Взрослая дочь, или Тест на...

Взрослая дочь, или Тест на... (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Взрослая дочь, или Тест на...
Мелодрама, Комедия93 мин18+

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О фильме

Ему 37, ей — 17. Он еще молод и хорош собой, флиртует с ее однокурсницами, вызывая у дочери бурное негодование. Она приводит в дом своих поклонников, которые доводят отца до бешенства. И все же, отец и дочь любят и понимают друг друга. Но в жизни их маленькой семьи появляется неожиданный персонаж...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Взрослая дочь, или Тест на...»