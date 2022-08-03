Взрослая дочь, или Тест на... (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Взрослая дочь, или Тест на...
Мелодрама, Комедия93 мин18+
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О фильме
Ему 37, ей — 17. Он еще молод и хорош собой, флиртует с ее однокурсницами, вызывая у дочери бурное негодование. Она приводит в дом своих поклонников, которые доводят отца до бешенства. И все же, отец и дочь любят и понимают друг друга. Но в жизни их маленькой семьи появляется неожиданный персонаж...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ММРежиссёр
Мгер
Мкртчян
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- ОНАктриса
Ольга
Николич
- Актёр
Илья
Шакунов
- Актриса
Евгения
Брик
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актёр
Сергей
Горобченко
- МБАктёр
Максим
Блинов
- ННАктриса
Нелли
Неведина
- АКАктёр
Александр
Константинов
- ЕДАктриса
Екатерина
Данилова
- ММСценарист
Мгер
Мкртчян
- АГПродюсер
Аркадий
Григорян
- ГНПродюсер
Геворг
Нерсисян
- АМПродюсер
Армен
Медведев
- АМПродюсер
Армен
Манасарян
- АВХудожница
Анастасия
Вишневская
- ВММонтажёр
Владимир
Мосс
- АФОператор
Алексей
Федоров
- ДРКомпозитор
Дмитрий
Рыбников