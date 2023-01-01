Высокая мода
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Высокая мода

Высокая мода (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Prêt-à-Porter
Драмы, Комедии127 мин18+

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Сюжет

Комедия классика Нового Голливуда Роберта Олтмена с едва ли не самым звездным актерским составом в истории кино. Сюжет вращается вокруг недели высокой моды в Париже, куда съезжаются различные деятели фэшн-индустрии, и у каждого в ходе мероприятия разворачивается своя интригующая история.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Высокая мода»

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