Высокая мода (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Prêt-à-Porter
Драмы, Комедии127 мин18+
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Сюжет
Комедия классика Нового Голливуда Роберта Олтмена с едва ли не самым звездным актерским составом в истории кино. Сюжет вращается вокруг недели высокой моды в Париже, куда съезжаются различные деятели фэшн-индустрии, и у каждого в ходе мероприятия разворачивается своя интригующая история.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Олтмен
- Актёр
Марчелло
Мастроянни
- Актриса
Софи
Лорен
- Актёр
Жан-Пьер
Кассель
- Актриса
Ким
Бейсингер
- Актриса
Кьяра
Мастроянни
- Актёр
Стивен
Ри
- АЭАктриса
Анук
Эме
- Актёр
Руперт
Эверетт
- Актриса
Росси
де Пальма
- ТЛАктриса
Тара
Леон
- Сценарист
Роберт
Олтмен
- БШСценарист
Барбара
Шулгассер
- Продюсер
Роберт
Олтмен
- Продюсер
Джон
Килик
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- ФДХудожница
Франсуаза
Дюпертью
- СЭМонтажёр
Сьюзи
Элмигер
- ДПМонтажёр
Джеральдин
Перони
- ПМОператор
Пьер
Миньо
- МЛКомпозитор
Мишель
Легран