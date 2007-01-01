Выкуп (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
8.62007, Butterfly on a Wheel
Триллеры, Драмы91 мин16+
Сюжет
У Нила и Эбби Рэндалл идеальный брак и идеальная жизнь. Вместе с дочкой Софи они являются живым воплощением «американской мечты»... но мечты заканчиваются... Внезапно Софи похищают, и родителям не остается ничего другого, как согласиться на условия похитителя. В мгновения ока их жизнь оказывае�тся в руках похитителя — Тома — социопата, которому, похоже, нечего терять. Они выполняют все более и более изощренные требования Тома, пока не становится ясно, что этому человеку нужны вовсе не их деньги — он жаждет полностью, кусочек за кусочком, разрушить жизнь Нила и Эбби, жизнь, которую они строили более 10 лет...
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МБРежиссёр
Майк
Баркер
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актриса
Мария
Белло
- Актёр
Джерард
Батлер
- ЭКАктриса
Эмма
Карванди
- КМАктриса
Клодетт
Минк
- ДЗАктриса
Дезире
Зуровски
- НЛАктёр
Николас
Ли
- ПКАктёр
Питер
Келеган
- СФАктриса
Саманта
Феррис
- МСАктёр
Малкольм
Стюарт
- Продюсер
Пирс
Броснан
- УВПродюсер
Уильям
Винс
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- ДБХудожник
Джон
Блумфилд
- ДУХудожник
Джеймс
Уилкок
- ГБМонтажёр
Гай
Бенсли
- БШМонтажёр
Билл
Шеппард
- РДКомпозитор
Роберт
Дункан