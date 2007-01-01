Выкуп (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У Нила и Эбби Рэндалл идеальный брак и идеальная жизнь. Вместе с дочкой Софи они являются живым воплощением «американской мечты»... но мечты заканчиваются... Внезапно Софи похищают, и родителям не остается ничего другого, как согласиться на условия похитителя. В мгновения ока их жизнь оказывае�тся в руках похитителя — Тома — социопата, которому, похоже, нечего терять. Они выполняют все более и более изощренные требования Тома, пока не становится ясно, что этому человеку нужны вовсе не их деньги — он жаждет полностью, кусочек за кусочком, разрушить жизнь Нила и Эбби, жизнь, которую они строили более 10 лет...



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