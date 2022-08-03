Выборы-Выборы
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Выборы-Выборы

Выборы-Выборы (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Grassroots
Драма, Комедия94 мин18+

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О фильме

После того, как журналист Фил Кэмпбел потерял свою работу, он соглашается помочь своему чудаковатому другу получить место в городском совете Сиэтла.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выборы-Выборы»