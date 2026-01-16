Вступление (фильм, 1963) смотреть онлайн

Вступление
1963, Вступление
Драма0+
Киноповесть о судьбах молодых людей, чье вступление в жизнь пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны.

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

