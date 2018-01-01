Wink
Все умрут, а я останусь
Актёры и съёмочная группа фильма «Все умрут, а я останусь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Все умрут, а я останусь»

Режиссёры

Валерия Гай Германика

Режиссёр

Актёры

Полина Филоненко

АктрисаКатя
Агния Кузнецова

АктрисаЖанна
Ольга Шувалова

АктрисаВика
Донатас Грудович

АктёрАлекс
Юлия Александрова

АктрисаНастя
Ольга Лапшина

Актрисамама Кати
Инга Оболдина

Актрисамама Жанны
Гарольд Стрелков

Актёрпапа Жанны
Максим Костромыкин

АктёрСаша
Всеволод Иванов

Актёрдруг Алекса

Сценаристы

Юрий Клавдиев

Сценарист
Александр Родионов

Сценарист

Продюсеры

Дарья Хлёсткина

Продюсер
Игорь Толстунов

Продюсер

Художники

Александр Петлюра

Художник

Монтажёры

Юлия Баталова

Монтажёр
Иван Лебедев

Монтажёр

Операторы

Алишер Хамидходжаев

Оператор