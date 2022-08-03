Все или ничего (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.22005, The Longest Yard
Криминал, Спортивный108 мин18+
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О фильме
Профессиональный футболист, бывший игрок Национальной Футбольной Лиги Пол Кру попадает в тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Начальник тюрьмы Хэйзен, задумавший организовать футбольный матч между охранниками и заключенными, предлагает Полу собрать свою команду. При этом он обещает сократить футболисту срок, если победу одержат охранники. Согласится ли Кру поступиться своими принципами ради скорейшего освобождения или же достойно поборется за победу?
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный, Криминал
КачествоFull HD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Питер
Сигал
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актёр
Крис
Рок
- Актёр
Берт
Рейнолдс
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- НАктёр
Нелли
- МИАктёр
Майкл
Ирвин
- БСАктёр
Боб
Сапп
- НТАктёр
Николас
Туртурро
- Актёр
Терри
Крюс
- ТКСценарист
Трэйси
Кинэн Уинн
- ШТСценарист
Шелдон
Тернер
- АССценарист
Альберт
С. Радди
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- Продюсер
Аллен
Коверт
- МЮПродюсер
Майкл
Юинг
- ДГПродюсер
Дэвид
Гэйл
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- Актёр дубляжа
Геннадий
Смирнов
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- ААХудожник
Алан
Ау
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- ДГМонтажёр
Джефф
Гурсон
- ДСОператор
Дин
Семлер
- ТККомпозитор
Тедди
Кастелуччи