Все или ничего
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Все или ничего

Все или ничего (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.22005, The Longest Yard
Криминал, Спортивный108 мин18+

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О фильме

Профессиональный футболист, бывший игрок Национальной Футбольной Лиги Пол Кру попадает в тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Начальник тюрьмы Хэйзен, задумавший организовать футбольный матч между охранниками и заключенными, предлагает Полу собрать свою команду. При этом он обещает сократить футболисту срок, если победу одержат охранники. Согласится ли Кру поступиться своими принципами ради скорейшего освобождения или же достойно поборется за победу?

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный, Криминал
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все или ничего»