Профессиональный футболист, бывший игрок Национальной Футбольной Лиги Пол Кру попадает в тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Начальник тюрьмы Хэйзен, задумавший организовать футбольный матч между охранниками и заключенными, предлагает Полу собрать свою команду. При этом он обещает сократить футболисту срок, если победу одержат охранники. Согласится ли Кру поступиться своими принципами ради скорейшего освобождения или же достойно поборется за победу?

