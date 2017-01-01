Временные трудности (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

У Саши Ковалeва была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности».



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