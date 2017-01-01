Временные трудности
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Временные трудности

Временные трудности (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.32017, Временные трудности
Драмы, Мелодрамы80 мин12+

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Сюжет

У Саши Ковалeва была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности».

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Временные трудности»

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