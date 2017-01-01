Временные трудности (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.32017, Временные трудности
Драмы, Мелодрамы80 мин12+
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Сюжет
У Саши Ковалeва была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности».
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
3.3 IMDb
- МРРежиссёр
Михаил
Расходников
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- ИРАктёр
Илья
Рязанов
- ВСАктриса
Виктория
Соловьева
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Ирина
Пегова
- ИБАктриса
Ирина
Безряднова
- НКАктёр
Николай
Ковбас
- Актриса
Ксения
Суркова
- ЮДАктёр
Юрий
Душин
- НКСценарист
Николай
Ковбас
- ИКСценарист
Иван
Капитонов
- Сценарист
Георгий
Малков
- МРСценарист
Михаил
Расходников
- Продюсер
Георгий
Малков
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- МКПродюсер
Михаил
Кучмент
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АЕМонтажёр
Азамат
Ерматов
- Оператор
Федор
Стручев
- Композитор
Дмитрий
Селипанов