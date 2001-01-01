Враг у ворот (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Военная драма Жан-Жака Анно с Джудом Лоу и Эдом Харрисом. 1942 год, разгар Сталинградской битвы. Советские войска из последних сил держат оборону города имени генералиссимуса. Немецкое командование решает отправить на самый важный участок фронта лучшего снайпера, майора Кенига. Задача у стрелка непростая: найти и уничтожить своего неуловимого коллегу Василия Зайцева. Советский снайпер ежедневно отправляет на тот свет десятки вражеских солдат и офицеров. Между двумя профи завязывается затяжная дуэль, живым из которой выйдет только один.



Враг у ворот смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.