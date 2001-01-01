Враг у ворот (фильм, 2001) смотреть онлайн
7.32001, Enemy at the Gates
Боевики125 мин18+
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Сюжет
Военная драма Жан-Жака Анно с Джудом Лоу и Эдом Харрисом. 1942 год, разгар Сталинградской битвы. Советские войска из последних сил держат оборону города имени генералиссимуса. Немецкое командование решает отправить на самый важный участок фронта лучшего снайпера, майора Кенига. Задача у стрелка непростая: найти и уничтожить своего неуловимого коллегу Василия Зайцева. Советский снайпер ежедневно отправляет на тот свет десятки вражеских солдат и офицеров. Между двумя профи завязывается затяжная дуэль, живым из которой выйдет только один.
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Информация
СтранаСША, Германия, Великобритания, Ирландия
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Жан-Жак
Анно
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актёр
Джозеф
Файнс
- Актёр
Эд
Харрис
- БХАктёр
Боб
Хоскинс
- РПАктёр
Рон
Перлман
- ЕМАктриса
Ева
Маттес
- ГТАктёр
Гэбриел
Томсон
- МХАктёр
Маттиас
Хабих
- СРАктриса
София
Ройз
- Сценарист
Жан-Жак
Анно
- АГСценарист
Ален
Годар
- Продюсер
Жан-Жак
Анно
- АГПродюсер
Ален
Годар
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ПФХудожник
Питер
Френсис
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- СЛХудожник
Стивен
Лоуренс
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- НБМонтажёр
Ноэль
Буассон
- РФОператор
Робер
Фресс
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер