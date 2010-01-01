Впусти меня. Сага
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Впусти меня. Сага

Впусти меня. Сага (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.02010, Let Me In
Ужасы, Драмы115 мин18+

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Сюжет

В заснеженном Лос-Аламосе живёт 12-летний изгой Оуэн. В школе его регулярно достают трое одноклассников, поэтому большую часть времени вне школы мальчик мечтает отомстить. Однажды в вечерних сумерках Оуэн знакомится со своей новой соседкой Эбби, и он не догадывается, что его первая любовь на самом деле – вампирша.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы, Фэнтези

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Впусти меня. Сага»

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