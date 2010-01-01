Впусти меня. Сага (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

В заснеженном Лос-Аламосе живёт 12-летний изгой Оуэн. В школе его регулярно достают трое одноклассников, поэтому большую часть времени вне школы мальчик мечтает отомстить. Однажды в вечерних сумерках Оуэн знакомится со своей новой соседкой Эбби, и он не догадывается, что его первая любовь на с�амом деле – вампирша.



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