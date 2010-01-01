Впусти меня. Сага (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.02010, Let Me In
Ужасы, Драмы115 мин18+
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Сюжет
В заснеженном Лос-Аламосе живёт 12-летний изгой Оуэн. В школе его регулярно достают трое одноклассников, поэтому большую часть времени вне школы мальчик мечтает отомстить. Однажды в вечерних сумерках Оуэн знакомится со своей новой соседкой Эбби, и он не догадывается, что его первая любовь на с�амом деле – вампирша.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Мэтт
Ривз
- Актёр
Коди
Смит-Макфи
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- КБАктриса
Кара
Буоно
- Актёр
Элиас
Котеас
- СБАктриса
Саша
Баррези
- ДКАктёр
Дилан
Кенин
- Актёр
Крис
Браунинг
- РКАктёр
Ричи
Костер
- ДМАктёр
Дилан
Миннетт
- Сценарист
Мэтт
Ривз
- ЮАСценарист
Юн
Айвиде Линдквист
- Продюсер
Тобин
Армруст
- ГИПродюсе�р
Гай
Ист
- ДДПродюсер
Донна
Джильотти
- КПАктёр дубляжа
Кирилл
Продолятченко
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- МБХудожница
Мелисса
Брюнинг
- ВОХудожница
Венди
Озолс-Барнс
- ССМонтажёр
Стэн
Сэлфэс
- ГФОператор
Грег
Фрейзер
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино