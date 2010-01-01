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Вожделенное питье (фильм, 2010) смотреть онлайн
Сюжет
Фильм, в основе которого лежит успешное автобиографическое шоу известной голливудской актрисы и писательницы Кэрри Фишер. Местами смешной, местами печальный, чуть гротескный, самоироничный и очень откровенный рассказ Кэрри о знаменитых родителях (отец – певец Эдди Фишер, мать – актриса Дебби Рейнольдс, мачеха – и вовсе Элизабет Тейлор), о собственных взлетах и падениях – это опьянение славой, развод и новый брак, биполярное расстройство, хронический алкоголизм и пристрастие к наркотикам. За два года до выхода документального фильма, в 2008 году, в издательстве Simon&Schuster была опубликована одноименная автобиографическая книга Кэрри Фишер, очень скоро ставшая бестселлером. Актриса умерла 27 декабря 2016 года от остановки сердца в возрасте 60 лет. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Документальные
Рейтинг
- ФБРежиссёр
Фентон
Бейли
- РБРежиссёр
Рэнди
Барбато
- Актриса
Кэрри
Фишер
- ЭФАктёр
Эдди
Фишер
- ГКАктёр
Гарри
Карл
- ДРАктриса
Дебби
Рейнолдс
- МРАктриса
Максин
Рейнольдс
- ДСАктриса
Дайан
Сойер
- Актриса
Элизабет
Тейлор
- Актёр
Ричард
Дрейфусс
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Марк
Хэмилл
- Сценарист
Кэрри
Фишер
- ФБПродюсер
Фентон
Бейли
- РБПродюсер
Рэнди
Барбато
- ГЭПродюсер
Гаррет
Эдингтон