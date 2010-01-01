Вожделенное питье (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм, в основе которого лежит успешное автобиографическое шоу известной голливудской актрисы и писательницы Кэрри Фишер. Местами смешной, местами печальный, чуть гротескный, самоироничный и очень откровенный рассказ Кэрри о знаменитых родителях (отец – певец Эдди Фишер, мать – актриса Дебби Рейнольдс, мачеха – и вовсе Элизабет Тейлор), о собственных взлетах и падениях – это опьянение славой, развод и новый брак, биполярное расстройство, хронический алкоголизм и пристрастие к наркотикам. За два года до выхода документального фильма, в 2008 году, в издательстве Simon&Schuster была опубликована одноименная автобиографическая книга Кэрри Фишер, очень скоро ставшая бестселлером. Актриса умерла 27 декабря 2016 года от остановки сердца в возрасте 60 лет. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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