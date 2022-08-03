Вождь разнокожих (фильм, 2012) смотреть онлайн

Двое авантюристов-недотеп решаются на похищение вундеркинда, сына крупного банкира. Неожиданно для похитителей мальчишка вовсе не стремится вернуться домой, а «крупный банкир» оказывается строгой бизнес-леди, которая и не думает выплачивать за сына выкуп…

