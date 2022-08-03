Вождь разнокожих
Wink
Фильмы
Вождь разнокожих

Вождь разнокожих (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.32012, Вождь разнокожих
Комедия, Семейный89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Двое авантюристов-недотеп решаются на похищение вундеркинда, сына крупного банкира. Неожиданно для похитителей мальчишка вовсе не стремится вернуться домой, а «крупный банкир» оказывается строгой бизнес-леди, которая и не думает выплачивать за сына выкуп…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вождь разнокожих»