Вождь разнокожих (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.32012, Вождь разнокожих
Комедия, Семейный89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Двое авантюристов-недотеп решаются на похищение вундеркинда, сына крупного банкира. Неожиданно для похитителей мальчишка вовсе не стремится вернуться домой, а «крупный банкир» оказывается строгой бизнес-леди, которая и не думает выплачивать за сына выкуп…
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ЕАРежиссёр
Егор
Анашкин
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- НИАктёр
Никита
Иванов
- Актёр
Семён
Стругачев
- МБАктриса
Маргарита
Бычкова
- ВЛАктёр
Виталий
Ленский
- ЛКАктриса
Либерж
Кпадону
- ОДАктёр
Олег
Дурыгин
- РХАктёр
Роман
Хардиков
- ИССценарист
Игорь
Сосна
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- ОГСценарист
О.
Генри
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- ДКПродюсер
Дмитрий
Куликов
- ТСПродюсер
Тимофей
Сергейцев
- СКПродюсер
Сергей
Кешишев
- АБХудожница
Алина
Будникова
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков