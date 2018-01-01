Wink
Война богов: Бессмертные 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Война богов: Бессмертные 3D»

Режиссёры

Тарсем Сингх

Tarsem Singh
Режиссёр

Актёры

Генри Кавилл

Henry Cavill
АктёрTheseus
Микки Рурк

Mickey Rourke
АктёрKing Hyperion
Фрида Пинто

Freida Pinto
АктрисаPhaedra
Люк Эванс

Luke Evans
АктёрZeus
Стивен Дорфф

Stephen Dorff
АктёрStavros
Изабель Лукас

Isabel Lucas
АктрисаAthena
Келлан Латс

Kellan Lutz
АктёрPoseidon
Джон Хёрт

John Hurt
АктёрOld Man
Стивен Макхэтти

Stephen McHattie
АктёрCassander
Марк Марголис

Mark Margolis
Актёр

Сценаристы

Чарли Парлапанидес

Charley Parlapanides
Сценарист
Влас Парлапанидес

Vlas Parlapanides
Сценарист

Продюсеры

Марк Кантон

Mark Canton
Продюсер
Райан Кавана

Ryan Kavanaugh
Продюсер
Джанни Нуннари

Gianni Nunnari
Продюсер
Робби Бреннер

Robbie Brenner
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Федосов

Актёр дубляжа
Александр Головчанский

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Александр Дасевич

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Актёр дубляжа

Художники

Нэйт Фреденбург

Nate Fredenburg
Художник
Мишель Лалиберт

Michele Laliberte
Художница
Эйко Исиока

Eiko Ishioka
Художница
Джилл Азис

Jille Azis
Художница

Монтажёры

Стюарт Леви

Stuart Levy
Монтажёр
Дэвид Розенблюм

David Rosenbloom
Монтажёр

Операторы

Брендан Гэлвин

Brendan Galvin
Оператор

Композиторы

Тревор Моррис

Trevor Morris
Композитор