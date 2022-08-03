Война богов: Бессмертные 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн

Война богов: Бессмертные 3D
2011, Immortals 3D
Фэнтези106 мин18+

О фильме

Одержимый жаждой власти царь Гиперион хочет уничтожить род людской и низвергнуть богов. С помощью Эпирского Лука, сделанного руками бога войны Ареса, он освобождает Титанов от тысячелетнего заточения в горах Тартара. Единственная надежда на спасение — герой Тесей.

Страна
США
Жанр
Фэнтези
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

