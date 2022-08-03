Война богов: Бессмертные 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Immortals 3D
Фэнтези106 мин18+
О фильме
Одержимый жаждой власти царь Гиперион хочет уничтожить род людской и низвергнуть богов. С помощью Эпирского Лука, сделанного руками бога войны Ареса, он освобождает Титанов от тысячелетнего заточения в горах Тартара. Единственная надежда на спасение — герой Тесей.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ТСРежиссёр
Тарсем
Сингх
- Актёр
Генри
Кавилл
- Актёр
Микки
Рурк
- Актриса
Фрида
Пинто
- Актёр
Люк
Эванс
- Актёр
Стивен
Дорфф
- ИЛАктриса
Изабель
Лукас
- КЛАктёр
Келлан
Латс
- Актёр
Джон
Хёрт
- СМАктёр
Стивен
Макхэтти
- ММАктёр
Марк
Марголис
- ЧПСценарист
Чарли
Парлапанидес
- ВПСценарист
Влас
Парлапанидес
- Продюсер
Марк
Кантон
- Продюсер
Райан
Кавана
- ДНПродюсер
Джанни
Нуннари
- Продюсер
Робби
Бреннер
- АФАктёр дубляжа
Андрей
Федосов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- НФХудожник
Нэйт
Фреденбург
- МЛХудожница
Мишель
Лалиберт
- ЭИХудожница
Эйко
Исиока
- ДАХудожница
Джилл
Азис
- СЛМонтажёр
Стюарт
Леви
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис