Фильм Воспоминания (2021)

Недалекое будущее. Жители полузатопленного Майами всe чаще сбегают от мрачной реальности в радужные воспоминания. Благо, такую возможность им предоставляет Ник Баннистер – ветеран войны, у которого осталось устройство для допросов, позволяющее воспроизводить сцены из памяти. Однажды за помощью к Нику обращается загадочная Мэй, потерявшая ключи. Баннистер даже не представляет, какие бездны откроет их связь...

