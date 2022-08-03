Воспоминания
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Фильм Воспоминания (2021)

8.02021, Reminiscence
Фантастика, Триллер111 мин18+

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О фильме

Недалекое будущее. Жители полузатопленного Майами всe чаще сбегают от мрачной реальности в радужные воспоминания. Благо, такую возможность им предоставляет Ник Баннистер – ветеран войны, у которого осталось устройство для допросов, позволяющее воспроизводить сцены из памяти. Однажды за помощью к Нику обращается загадочная Мэй, потерявшая ключи. Баннистер даже не представляет, какие бездны откроет их связь...

Страна
США
Жанр
Фантастика, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воспоминания»