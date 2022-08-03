Фильм Воспоминания (2021)
8.02021, Reminiscence
Фантастика, Триллер111 мин18+
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О фильме
Недалекое будущее. Жители полузатопленного Майами всe чаще сбегают от мрачной реальности в радужные воспоминания. Благо, такую возможность им предоставляет Ник Баннистер – ветеран войны, у которого осталось устройство для допросов, позволяющее воспроизводить сцены из памяти. Однажды за помощью к Нику обращается загадочная Мэй, потерявшая ключи. Баннистер даже не представляет, какие бездны откроет их связь...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Мелодрама, Детектив, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЛДРежиссёр
Лиза
Джой
- Актёр
Хью
Джекман
- Актриса
Ребекка
Фергюсон
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Клифф
Кёртис
- МДАктриса
Марина
Де Тавира
- ДУАктёр
Дэниэл
У
- МААктёр
Моджиан
Ариа
- Актёр
Бретт
Каллен
- Актриса
Натали
Мартинес
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- ЛДСценарист
Лиза
Джой
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- ЛДПродюсер
Лиза
Джой
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- МЁМонтажёр
Марк
Ёсикава
- ПКОператор
Пол
Кэмерон
- Композитор
Рамин
Джавади