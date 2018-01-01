Wink
Воспоминания
Актёры и съёмочная группа фильма «Воспоминания»

Актёры и съёмочная группа фильма «Воспоминания»

Режиссёры

Лиза Джой

Лиза Джой

Lisa Joy
Режиссёр

Актёры

Хью Джекман

Хью Джекман

Hugh Jackman
АктёрNick Bannister
Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон

Rebecca Ferguson
АктрисаMae
Тандиве Ньютон

Тандиве Ньютон

Thandiwe Newton
АктрисаEmily 'Watts' Sanders
Клифф Кёртис

Клифф Кёртис

Cliff Curtis
АктёрCyrus Boothe
Марина Де Тавира

Марина Де Тавира

Marina de Tavira
АктрисаTamara Sylvan
Дэниэл У

Дэниэл У

Daniel Wu
АктёрSaint Joe
Моджиан Ариа

Моджиан Ариа

Mojean Aria
АктёрSebastian Sylvan
Бретт Каллен

Бретт Каллен

Brett Cullen
АктёрWalter Sylvan
Натали Мартинес

Натали Мартинес

Natalie Martinez
АктрисаAvery Castillo
Анджела Сарафян

Анджела Сарафян

Angela Sarafyan
АктрисаElsa Carine

Сценаристы

Лиза Джой

Лиза Джой

Lisa Joy
Сценарист

Продюсеры

Майкл Де Лука

Майкл Де Лука

Michael De Luca
Продюсер
Лиза Джой

Лиза Джой

Lisa Joy
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Рахленко

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Мария Фортунатова

Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Александр Матвеев

Александр Матвеев

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Анастасия Лапина

Актриса дубляжа

Монтажёры

Марк Ёсикава

Марк Ёсикава

Mark Yoshikawa
Монтажёр

Операторы

Пол Кэмерон

Пол Кэмерон

Paul Cameron
Оператор

Композиторы

Рамин Джавади

Рамин Джавади

Ramin Djawadi
Композитор