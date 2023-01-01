Воспитание Аризоны (фильм, 1987) смотреть онлайн
8.71987, Raising Arizona
Комедии, Криминал90 мин18+
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Сюжет
Хай был мелким грабителем. Эдвина служила в полиции. Они встречались регулярно – после того, как его в очередной раз хватали и везли в кутузку. А потом Хай и Эдвина поженились. Эта странная пара была вполне счастлива, но у них не было детей, и тогда они решили похитить младенца, чтобы было кого в�оспитывать...
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Приключения, Криминал
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Коэн
- Режиссёр
Итан
Коэн
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Холли
Хантер
- ТУАктёр
Трей
Уилсон
- Актёр
Джон
Гудман
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- Актёр
Сэм
МакМюррей
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Р«Актёр
Рэндал
«Текс» Кобб
- ТКАктёр
Т.Дж.
Кун
- ЛКАктриса
Линн
Китей
- Сценарист
Итан
Коэн
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Продюсер
Итан
Коэн
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- ДДПродюсер
Джеймс
Джекс
- ХТХудожник
Харольд
Трэшер
- МРМонтажёр
Майкл
Р. Миллер
- Оператор
Барри
Зонненфельд
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл