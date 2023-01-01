Воспитание Аризоны (фильм, 1987) смотреть онлайн

Сюжет

Хай был мелким грабителем. Эдвина служила в полиции. Они встречались регулярно – после того, как его в очередной раз хватали и везли в кутузку. А потом Хай и Эдвина поженились. Эта странная пара была вполне счастлива, но у них не было детей, и тогда они решили похитить младенца, чтобы было кого в�оспитывать...



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