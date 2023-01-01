Воспитание Аризоны
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Воспитание Аризоны

Воспитание Аризоны (фильм, 1987) смотреть онлайн

8.71987, Raising Arizona
Комедии, Криминал90 мин18+

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Сюжет

Хай был мелким грабителем. Эдвина служила в полиции. Они встречались регулярно – после того, как его в очередной раз хватали и везли в кутузку. А потом Хай и Эдвина поженились. Эта странная пара была вполне счастлива, но у них не было детей, и тогда они решили похитить младенца, чтобы было кого воспитывать...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Приключения, Криминал

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воспитание Аризоны»

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