Восхождение Юпитер
Wink
Фильмы
Восхождение Юпитер

Восхождение Юпитер (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Jupiter Ascending
Фантастика, Боевик122 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все знаки предсказывали, что девочке предстоят великие свершения. Кейн, бывший военный охотник, прибывает на Землю, чтобы отыскать Юпитер и раскрыть девушке ее истинное предназначение.

Страна
США, Австралия
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Восхождение Юпитер»