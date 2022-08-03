Wink
Восемь с половиной долларов

Восемь с половиной долларов (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Восемь с половиной долларов
Комедия94 мин18+

О фильме

Богемный режиссер рекламных роликов, известный Дон Жуан Гера Кремов, серьезно «попал». Однажды Гере попадают в руки 300 тысяч долларов! На эти деньги он должен снять кинематографический шедевр для опасного мафиози.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

