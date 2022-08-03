Воды слонам!
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Воды слонам!

Воды слонам! (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.42011, Water for Elephants
Драма, Мелодрама115 мин18+

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О фильме

Молодой ветеринар устраивается работать в цирк, где встречает прекрасную Марлену и влюбляется без оглядки. Только вот на девушку имеет серьезные виды местный дрессировщик.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воды слонам!»