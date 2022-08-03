Воды слонам! (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.42011, Water for Elephants
Драма, Мелодрама115 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Фрэнсис
Лоуренс
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- Актёр
Кристоф
Вальц
- Актёр
Пол
Шнайдер
- ДНАктёр
Джим
Нортон
- ХХАктёр
Хэл
Холбрук
- Актёр
Ричард
Брэйк
- СМАктёр
Стивен
Монро Тейлор
- КФАктёр
Кен
Фори
- РЛСценарист
Ричард
ЛаГравенес
- Продюсер
Джил
Неттер
- Продюсер
Эрвин
Стофф
- КХПродюсер
Кевин
Халлоран
- Актриса дубляжа
Карина
Разумовская
- ВЗАктёр дубляжа
Валентин
Захаров
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Мучеников
- ДКХудожник
Дэвид
Крэнк
- ЖУХудожница
Жаклин
Уэст
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- АЭМонтажёр
Алан
Эдвард Белл
- РПОператор
Родриго
Прието
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард