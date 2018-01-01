Wink
Фильмы
Во имя короля: История осады подземелья
Актёры и съёмочная группа фильма «Во имя короля: История осады подземелья»

Актёры и съёмочная группа фильма «Во имя короля: История осады подземелья»

Режиссёры

Уве Болл

Uwe Boll
Режиссёр

Актёры

Джейсон Стэйтем

Jason Statham
АктёрFarmer
Лили Собески

Leelee Sobieski
АктрисаMuriella
Джон Рис-Дэвис

John Rhys-Davies
АктёрMerick
Рон Перлман

Ron Perlman
АктёрNorick
Мэттью Лиллард

Matthew Lillard
АктёрDuke Fallow
Рэй Лиотта

Ray Liotta
АктёрGallian
Брайан Дж. Уайт

Brian J. White
АктёрCommander Tarish
Клэр Форлани

Claire Forlani
АктрисаSolana
Кристанна Локен

Kristanna Loken
АктрисаElora
Берт Рейнолдс

Burt Reynolds
АктёрKing Konreid

Сценаристы

Крис Тейлор

Chris Taylor
Сценарист
Даг Тейлор

Doug Taylor
Сценарист

Продюсеры

Уве Болл

Uwe Boll
Продюсер
Шон Уильямсон

Shawn Williamson
Продюсер
Брэндон Бэйкер

Brandon Baker
Продюсер
Дэн Кларк

Dan Clarke
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Василий Бочкарев

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа

Художники

Тони Берроуз-Раттер

Toni Burroughs-Rutter
Художница

Монтажёры

Дэвид М. Ричардсон

David M. Richardson
Монтажёр

Операторы

Матиас Нойманн

Mathias Neumann
Оператор

Композиторы

Хеннинг Лонер

Henning Lohner
Композитор